Petitie tegen volle klas 30.000 keer getekend

ANP Petitie tegen volle klas 30.000 keer getekend

DEN HAAG - Een petitie van leraren, tegen te volle klassen, is in een week al bijna 30.000 keer getekend. De vakbond Leraren in Actie startte het initiatief vorige week zondag, om een eind te maken aan 'plofklassen'. De groep overhandigt alle handtekeningen op woensdag 8 maart aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 29-1-2017, 9:35 (Update 29-1-2017, 9:42)

De vakbond wil dat de klassen op het basis- en voortgezet onderwijs volgend schooljaar nog maar 28 leerlingen hebben en dat bovendien binnen een paar jaar afbouwen naar 24. Volgens de leraren presteren leerlingen in kleine klassen beter, zijn er in het onderwijs de meeste burn-outs van alle sectoren en is het nergens ter wereld ,,zulke chaos als in de Nederlandse klassen''.

De actiegroep zegt nog steeds elke dag klachten te krijgen over de overvolle klassen. De leraren zijn blij met de steun van D66, SP en ChristenUnie die zich naar hun zeggen al achter het voorstel tot verkleining hebben geschaard.