Drie gewonden bij steekpartij Den Haag

ANP Drie gewonden bij steekpartij Den Haag

DEN HAAG - Bij een steekpartij in de nacht van zaterdag op zondag in de Boerhaavestraat in Den Haag zijn drie gewonden gevallen

Door ANP - 29-1-2017, 10:40 (Update 29-1-2017, 10:40)

De steekpartij ontstond volgens de politie toen er een vechtpartij uitbrak tussen aanwezigen op een privéfeest in een woning en een aantal ongenode gasten. Twee mannen van 29 en 36 jaar uit Den Haag en een man van 26 zonder vaste woonplaats moesten met steekwonden naar het ziekenhuis.

Twee van hen mochten na behandeling weer naar huis, één wordt nog aan zijn verwondingen behandeld. De politie heeft nog niemand opgepakt en is op zoek naar getuigen van het incident.