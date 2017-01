Rutte wijst Amerikaans inreisverbod af

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is tegen het Amerikaanse inreisverbod voor inwoners van zevenmoslimlanden. Hij wijst het af en betreurt het, zo laat hij zondag weten in een gezamenlijke verklaring met minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

Door ANP - 29-1-2017, 13:27 (Update 29-1-2017, 13:27)

,,Nederland is ervan overtuigd dat vluchtelingen van oorlog en geweld een veilig heenkomen verdienen ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen. Wij zijn alert op de mogelijkheid dat potentiële terroristen misbruik maken van asielprocedures. Veiligheidsdiensten hebben hier een belangrijke taak'', aldus Rutte en Koenders.