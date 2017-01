Weer reizigers naar VS geweerd door KLM

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zondag opnieuw reizigers met bestemming Verenigde Staten tegengehouden die onder het inreisverbod vallen dat president Donald Trump heeft ingesteld. De KLM bevestigt dat een aantal mensen is verteld dat ze niet mee mochten op vluchten richting de VS. De maatschappij wilde niet zeggen hoeveel dat er zondag waren.

Door ANP - 29-1-2017, 15:10 (Update 29-1-2017, 15:10)

Zaterdag weigerde de KLM al zeven mensen mee te nemen. Ook andere maatschappijen weigerden mensen.

Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten. Een Amerikaanse federale rechter schortte dat inreisverbod zaterdag deels op.

Ondanks die rechterlijke uitspraak meldt de website van de Amerikaanse ambassade in Nederland dat het inreisverbod nog van kracht is. De ambassade was zondag niet bereikbaar voor commentaar.