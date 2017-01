Rutte: afschuwelijke daad van laffe tereur

DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft vol afschuw gereageerd op de aanslag op een moskee in het Canadese Quebec. Hij heeft maandagochtend namens Nederland medeleven overgebracht aan premier Justin Trudeau van Canada.

Door ANP - 30-1-2017, 10:33 (Update 30-1-2017, 10:33)

,,De aanslag op een moskee in Quebec is een afschuwelijke daad van laffe terreur'', aldus Rutte. ,,Canada is een land van vrijheden voor iedereen, van alle gezindten, net als Nederland. Een moorddadige aanslag als deze moet ons alleen maar sterken in de bescherming en verdediging van die vrijheden. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden.''