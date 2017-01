Feyenoord keurt gevecht hooligans Feyenoord-AZ af [video]

ROTTERDAM - Feyenoord keurt de gevechten van hooligans af. „Zoals ieder normaal denkend mens”, laat de club weten. Op Facebook verschenen beelden van een knokpartij tussen hooligans van AZ en Feyenoord.

Door een verslaggever - 30-1-2017, 16:01 (Update 30-1-2017, 16:01)

„Het is betreurenswaardig dat we als club hieraan gelinkt worden. Wij hebben geen invloed op wat mensen buiten het stadion, in het publieke domein doen. Het is dan ook niet aan ons dit te bestrijden, maar dat we er volledig afstand van nemen moge duidelijk zijn”, aldus Feyenoord.

De politie zegt dat de geplande gevechten bekend zijn. „De gehavende gezichten en blauwe ogen van hooligans op de tribune geven het soms zonder ’ander bewijs’ al weg”, zegt een woordvoerder.

De beelden werden zondag op facebook gezet.

(App-gebruikers zien een video hier)