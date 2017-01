Tientallen soorten als huisdier taboe

DEN HAAG - De bruine beer, twee reuzenkangoeroesoorten en 's werelds bekendste stinkdierras mogen voortaan in Nederland niet meer als huisdier worden gehouden. Deze diersoorten en nog 131 andere zijn maandag toegevoegd aan de zwarte lijst van het ministerie van Economische Zaken.

Door ANP - 30-1-2017, 18:07 (Update 30-1-2017, 18:07)

De 153 soorten zijn volgens staatssecretaris Martijn van Dam ongeschikt als huisdier omdat dat gevaar zou opleveren voor mens of dier. Sommige dieren wacht in Nederland een ellendig leven. Van andere zijn de 'wapens' waarmee ze zijn uitgerust of de ziekten die ze bij zich dragen voor mensen gevaarlijk.

Wie al een bruine beer als huisgenoot heeft, mag die houden. Het dier moet wel worden aangemeld en fokken is verboden. Wie toch graag alsnog een verboden dier in huis neemt, kan ontheffing vragen. Daarvoor gelden wel strenge voorwaarden.