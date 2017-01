Amsterdam in overleg met moslimgemeenschap

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam nodigt 'op korte termijn' de islamitische gemeenschap in de stad uit voor een gesprek, op initiatief van burgemeester Eberhard van der Laan. De invitatie komt na een schietpartij zondagavond in een moskee in de Canadese stad Quebec. Amsterdam heeft daar met afschuw kennis van genomen, laat een woordvoerder weten.

Door ANP - 30-1-2017, 19:39 (Update 30-1-2017, 19:39)

,,Zoals gebruikelijk na aanslagen in het buitenland, monitoren we de situatie in de stad, en kijken we wat deze aanslag betekent voor Amsterdam'', zegt een woordvoerder namens Van der Laan. Daarover is constant overleg met politie en Openbaar Ministerie. ,,Voor nu is er naar aanleiding van deze aanslag geen reden om extra maatregelen te nemen.''

En: ,,Dat instellingen zelf nadenken over maatregelen die ze kunnen treffen, is begrijpelijk. Het is jammer dat dat nodig is.''