VSNU: inreisverbod slecht voor wetenschap

DEN HAAG - De ,,zeer strikte'' immigratiebeperkingen in de Verenigde Staten hebben grote gevolgen voor de wetenschap. Dat stellen de universiteiten in Nederland, gebundeld in de VSNU.

Door ANP - 30-1-2017, 20:26 (Update 30-1-2017, 20:26)

,,Voor de wetenschap is mobiliteit van wetenschappers over landsgrenzen heen zeer belangrijk. Het zorgt ervoor dat universiteiten wetenschappelijk talent van over de hele wereld kunnen aantrekken'', stelt de VSNU.

De ban heeft niet alleen persoonlijk effect op de desbetreffende wetenschappers die nu in de Verenigde Staten werken en studeren, ,,de Amerikaanse wetenschap wordt op deze manier ook afgesloten van en voor wetenschappelijk talent''.