Website meet mediaoptredens lijsttrekkers

DEN HAAG - Nu de lijsttrekkers van de politieke partijen zich verdringen voor de televisiecamera's gaat een website volgen hoe vaak en waar zij op televisie verschijnen. De initiatiefnemers van de LijstTracker willen onderzoeken of de meest zichtbare politicus in de verkiezingscampagne ook het meeste stembussucces heeft op 15 maart.

Door ANP - 31-1-2017, 8:38 (Update 31-1-2017, 8:38)

De LijstTracker herkent automatisch de gezichten van de lijsttrekkers in bewegend beeld. Zo kan precies worden gemeten hoe lang een politiek leider op de Nederlandse televisie in beeld is en hoeveel kijkers hem zien optreden, melden de makers, Media Distillery en Mediabrands Marketing Sciences.

Nu bij opiniepeilingen wat kanttekeningen worden geplaatst, is het meten van media-aandacht ,,wellicht een betrouwbaarder voorspeller voor winst'', denken de initiatiefnemers. Bovendien kun je straks bijvoorbeeld zien ,,of de VARA echt zo rood is als vaak beweerd wordt''.

VVD-voorman Mark Rutte heeft tot dusver de meeste 'facetime'. D66-leider Alexander Pechtold volgt op enige afstand.