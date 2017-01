Kamer gaat praten over veilig stemmen tellen

ANP Kamer gaat praten over veilig stemmen tellen

DEN HAAG - De Tweede Kamer gaat het met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) hebben over de mogelijke problemen met de software waarmee de stemmen van de verkiezingen worden geteld. RTL Nieuws berichtte dinsdag dat de Kiesraad al in 2011 is gewaarschuwd dat hackers de uitslag zouden kunnen beïnvloeden.

Door ANP - 31-1-2017, 16:51 (Update 31-1-2017, 16:51)

Hoewel er met potlood en op papier wordt gestemd, zou het programma dat de aangeleverde uitslagen bij elkaar optelt kwetsbaar zijn. Dat geldt vooral als de software is geïnstalleerd op verouderde computers.

RTL Nieuws baseert zich op beveiligingsexperts. ,,De gemiddelde iPad is beter beveiligd dan het Nederlandse verkiezingssysteem'', aldus 'ethisch hacker' Sijmen Ruwhof tegenover RTL.

Kees Verhoeven van D66 had gevraagd het onderwerp te bespreken. Een meerderheid in de Kamer wilde dat ook.