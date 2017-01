Den Bosch weert motorclubs uit horeca

DEN BOSCH - Den Bosch gaat als eerste gemeente in Nederland bijeenkomsten van motorclubs zoals No Surrender of Satudarah in de lokale horeca verbieden. De gemeenteraad heeft daarmee dinsdagavond ingestemd.

Door ANP - 31-1-2017, 22:54 (Update 31-1-2017, 22:54)

Den Bosch heeft op dit moment weinig problemen met leden van zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs. Maar omdat clubhuizen regelmatig worden gesloten vreest de gemeente dat motorclubs op zoek gaan naar alternatieven. Den Bosch wil voorkomen dat ze de horeca gaan gebruiken als verzamelplek.

Het verbod moet exploitanten mogelijkheden bieden om motorclubs buiten de deur te houden. Het idee komt uit Turnhout waar de maatregel al succesvol is toegepast.