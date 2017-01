Eerste flakka-dealer opgepakt in Nederland

NIJMEGEN - Voor het eerst is in Nederland een dealer opgepakt die handelde in de 'zombiedrug' flakka. De 'primeur' ging dinsdag naar de politie in Nijmegen-Zuid, meldde de politie op Facebook.

Door ANP - 1-2-2017, 0:15 (Update 1-2-2017, 0:15)

De politie was getipt door Alberto Stegeman van het programma Undercover in Nederland. Hij gaf door dat een drugsdeal zou plaatsvinden, waarna agenten de vermeende dealer in de boeien konden slaan.

Artsen sloegen vorig jaar nog alarm over de harddrug. Flakka-gebruikers raken volledig buiten zichzelf en wanen zich onkwetsbaar. Op internet zijn filmpjes te vinden van drugsgebruikers die door ruiten duiken of voor rijdende auto's springen.