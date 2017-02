Zembla: Belastingdienst had beveiligingslek

ANP Zembla: Belastingdienst had beveiligingslek

HILVERSUM - De Belastingdienst heeft de financiële en persoonlijke gegevens van 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven in de periode van 2013 tot 2016 onvoldoende beveiligd. Diefstal en verlies kunnen niet worden uitgesloten. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van de Belastingdienst in bezit van het programma ZEMBLA.

Door ANP - 1-2-2017, 6:24 (Update 1-2-2017, 6:25)

Uit de stukken blijkt dat de leiding van de Belastingdienst al in maart 2015 gewaarschuwd is dat er een beveiligingslek was. Er werd herhaaldelijk op gewezen dat de leiding maatregelen moesten nemen om aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te voldoen, zo laat een bron in Zembla weten.

Een jaar later, in maart 2016, concludeerde ook de Auditdienst Rijk (ADR) in een rapport dat beveiligingsmaatregelen ,,niet geëffectueerd zijn”, meldt het programma verder.