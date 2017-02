Drietal verdacht van miljoenenfraude

ROTTERDAM - Bij een grootschalig onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen zijn dinsdag drie verdachten aangehouden. Het zijn twee mannen uit Rotterdam van 44 en 48 jaar en een 35-jarige man uit Den Haag. De FIOD schat het totale bedrag dat sinds 2012 met deze fraude is gemoeid op zeker 12,5 miljoen euro, zo maakte de fiscale opsporingsdienst woensdag bekend.

Door ANP - 1-2-2017, 14:15 (Update 1-2-2017, 14:15)

De verdachten hadden uitzendbedrijven in de steigerbouw, maar zouden geen belasting hebben afgedragen over uitbetaalde lonen. Geld uit deze ondernemingen werd vooral gebruikt voor eigen gewin. Onderzocht wordt of er met valse facturen is gewerkt om de winst te drukken en geld wit te wassen.

Voor het onderzoek werden in de omgeving van Rotterdam en Den Haag negen woningen en vijf bedrijfspanden doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie en bankrekeningen, maar ook op sieraden, acht auto’s, ruim 50.000 euro contant geld en twee vuurwapens.