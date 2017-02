Enkele duizenden bij Trump-protest Malieveld

DEN HAAG - 'Sta op tegen haat', 'Pussy grabs back', 'Muslims are people', 'Fear = not the answer'. Dat is een kleine greep uit de leuzen op de spandoeken van de demonstranten woensdagmiddag op het Malieveld in Den Haag. Ze demonstreren tegen de reisbeperkingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd aan onder anderen mensen uit zeven islamitische landen.

Door ANP - 1-2-2017, 16:44 (Update 1-2-2017, 16:44)

Vlak voor aanvang van het programma, rond half vijf, sprak de organisatie van ongeveer tweeduizend aanwezigen. Onder de aanwezigen ook veel mensen van politieke en maatschappelijke organisaties, zoals PvdA, SP, D66 en Denk.

Veel spandoeken bevatten hartjes. Maar, zo riep de organisatie om: ,,Er is een iemand met een bord met een hakenkruis. Dat zal ongetwijfeld goed bedoeld zijn, maar die moet van de politie weg."