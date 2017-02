Prijs poppenhuis als grachtenpand

MAASTRICHT - De tijd dat een poppenhuis net zoveel waard was als een Amsterdams herenhuis is terug. Op kunstbeurs Tefaf, die van 10 tot 19 maart in Maastricht wordt gehouden, staat een poppenhuis te koop voor 1,75 miljoen euro. Dat heeft alles te maken met de kostbare inrichting van de negen kamers die in een zeventiende eeuws kruisvoetkabinet zijn gebouwd. Daarin zijn tweehonderd zeldzame zilveren miniaturen uit de Gouden Eeuw te bewonderen.

Door Thea Detiger - 1-2-2017, 23:30 (Update 1-2-2017, 23:30)

