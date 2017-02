Opmars van de walvissen

AMSTERDAM - De kans is groot dat we de komende jaren veel meer walvissen kunnen spotten voor de Nederlandse kust. Het gaat heel goed met de walvispopulatie en door de uitstekende visstand in de Noordzee verhuizen de enorme zeezoogdieren steeds vaker naar ’de randen van hun natuurlijke verspreidingsgebieden’.

Door Niels Kalkman - 2-2-2017, 7:00 (Update 2-2-2017, 7:00)

Liefhebbers keken de afgelopen week hun ogen uit aan de kust bij Castricum. Een enorme bultrug voelde zich als een vis in het water in de Noordzee. Expert Hans Verdaat, onderzoeker bij Wageningen Marine...