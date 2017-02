Fatale aanrijding tijdens wandeling met hond

ZUNDERT - Een vrouw is woensdagavond om het leven gekomen door een aanrijding in het Brabantse Zundert. Ze was langs de Bredaseweg haar hond aan het uitlaten. Een automobiliste zag haar vermoedelijk over het hoofd en kon haar niet meer ontwijken. De vrouw overleed ter plaatse, meldde de politie.

Door ANP - 2-2-2017, 1:14 (Update 2-2-2017, 1:14)

Ook de hond werd geraakt. Medewerkers van de dierenambulance ontfermden zich over het gewonde dier.

Volgens een woordvoerster van de politie was de vrouw die achter het stuur zat ,,volledig in shock''. Ze is meegenomen naar het politiebureau. Voor enkele getuigen die het fatale ongeluk zagen gebeuren is slachtofferhulp georganiseerd.