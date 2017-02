Kamer wil van Rutte meer kritiek op Trump

ANP Kamer wil van Rutte meer kritiek op Trump

DEN HAAG - Premier Mark Rutte zal donderdag in de Tweede Kamer meer afstand moeten nemen van de Amerikaanse president Donald Trump en diens inreisverbod voor moslims. Tenminste, als het aan meerdere partijen ligt.

Door ANP - 2-2-2017, 4:20 (Update 2-2-2017, 4:20)

Zij vinden de kritiek van Rutte op het omstreden inreisverbod voor burgers van zeven moslimlanden onvoldoende. De premier zei het verbod af te wijzen en te betreuren.

GroenLinks-leider Jesse Klaver riep de minister-president dinsdag al naar de Kamer, maar die liet zich tot ongenoegen van veel partijen vervangen door minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Die maakte bekend dat het overleg met de VS over Amerikaanse douanecontroles op Schiphol is opgeschort.

De Kamer besloot het geplande debat donderdag over de komende Europese top uit te breiden. Zo kunnen ook de ,,discriminerende maatregelen'' van Trump aan de orde komen, aldus initiatiefnemer Michiel Servaes van de PvdA-fractie. Rutte zou dat debat al samen met Koenders bijwonen.