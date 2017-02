'Vernieuwing maakt zorg goedkoper'

DEN HAAG - Met behulp van nieuwe technologieën en slimmer organiseren kan de zorg in Nederland veel goedkoper. Dat concluderen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De twee organisaties hebben een zorgvisie gemaakt voor het nieuwe kabinet, waarmee minimaal 1,5 miljard per jaar kan worden bespaard.

Door ANP - 2-2-2017, 7:47 (Update 2-2-2017, 7:47)

Volgens het VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen veel handelingen die nu in het ziekenhuis plaatsvinden vaker thuis bij de patiënt in de eigen vertrouwde omgeving worden gedaan. Door te investeren in digitale zorg dichtbij de patiënt wordt de zorg mensgerichter, beter en leuker om in te werken. Bovendien lopen de zorgpremies voor iedereen minder hard op, aldus de organisaties.

De visie wordt donderdag aangeboden aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid.