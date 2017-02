Kiesraad maakt partijen verkiezingen bekend

ANP Kiesraad maakt partijen verkiezingen bekend

DEN HAAG - De 31 politieke partijen die willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart, krijgen vrijdag te horen of ze dat ook mogen. De Kiesraad (centraal stembureau) maakt dan bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn.

Door ANP - 3-2-2017, 6:17 (Update 3-2-2017, 6:17)

De Kiesraad meldt ook op welke plaats de partijen op het stembiljet komen. De partij die bij de vorige verkiezingen de meeste stemmen kreeg, de VVD, krijgt nu nummer 1. Enzovoorts. Voor de nieuwkomers wordt het spannender. Daar bepaalt het lot.

Bij negentien partijen die maandag hun lijst inleverden, waaronder het CDA, waren nog niet alle formaliteiten in orde. Nieuwe partijen moeten bijvoorbeeld voldoende ondersteuningsverklaringen inleveren. De partijen die in gebreke zijn, hebben nog tot vrijdagmiddag de tijd om deze 'verzuimen', zoals de Kiesraad het noemt, te herstellen.

De bekendmaking is om 16.00 uur in de Tweede Kamer. Bij de vorige verkiezingen in 2012 deden 21 partijen mee.