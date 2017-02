StemWijzer maandag open voor advies

DEN HAAG - Kiezers die nog twijfelen op welke partij ze op 15 maart moeten stemmen, kunnen vanaf maandag weer terecht op de StemWijzer. De traditioneel meest gebruikte stemhulp van Nederland wordt in gebruik genomen door de lijsttrekkers die de wijzer als eersten zullen invullen.

De Stemwijzer wordt tijdens de verkiezingen door miljoenen mensen om advies gevraagd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 trok de site ruim 4,8 miljoen bezoekers. Rond de Kamerverkiezingen in 2006 en 2010 raadpleegden respectievelijk 4,7 miljoen en 4,2 miljoen mensen de site.

StemWijzer legt de kiezer dertig stellingen voor die kunnen worden beantwoord met 'eens’, 'oneens’ of 'geen van beide’. De stellingen zijn toegespitst op belangrijke verkiezingsthema’s als zorg, immigratie en de Europese Unie. De gebruiker krijgt daarna te zien welke partijen de meeste overeenkomsten hebben met zijn of haar denkbeelden.

ProDemos

Het is een initiatief van ProDemos, een onafhankelijke organisatie die betrokkenheid van de burger bij democratische rechtsstaat wil vergroten. Na de presentatie van de wijzer om 12.00 uur is de stemhulp maandag voor iedereen beschikbaar.

De Stemwijzer is niet de enige grote kieswijzer die mensen kunnen raadplegen. Op 11 februari gaat het Kieskompas online. Die kieshulp werd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 ruim door 2 miljoen mensen ingevuld. Naast de twee grote stemhulpen zijn of gaan er nog veel andere initiatieven in de lucht. Het gaat veelal om sites die gebonden zijn aan bepaalde partijen zoals natuur- en milieuorganisaties en jongerenorganisaties.