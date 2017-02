Twintig mensen vervolgd voor bedreigen Simons

AMSTERDAM - Twintig mensen worden door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het beledigen en bedreigen van Sylvana Simons. Een aantal van hen moet voor de rechter verschijnen, laat het OM vrijdag weten. De andere zaken worden zonder rechter afgedaan, bijvoorbeeld door het opleggen van een geldboete of taakstraf.

Door ANP - 3-2-2017, 11:02 (Update 3-2-2017, 11:02)

Simons, tot eind vorig jaar kandidaat-Kamerlid voor de politieke partij DENK en nu voor haar eigen politieke partij Artikel 1, kreeg vooral via internet doodsbedreigingen en grove beledigingen over zich heen. Zij deed in mei vorig jaar aangifte bij de politie.

Eind vorig jaar liet het OM weten te hopen dat de zaken in het eerste kwartaal van dit jaar worden afgehandeld. Maar dat hangt ervan af of er voldoende ruimte is bij de rechtbank, aldus het OM vrijdag.