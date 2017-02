Schoof: toename aantal incidenten bij moskeeën

ANP Schoof: toename aantal incidenten bij moskeeën

DEN HAAG - Er is een toename van het aantal incidenten bij moskeeën en op lokaal niveau worden extra preventieve maatregelen genomen zoals cameratoezicht. Dat zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, vrijdag na overleg met zes moslimkoepels.

Door ANP - 3-2-2017, 11:37 (Update 3-2-2017, 12:12)

Aanleiding voor het ingelaste overleg was de aanslag op een moskee in het Canadese Quebec. Ook de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Stef Blok (Veiligheid en Justitie) waren bij het gesprek. Blok zei dat er ,,reden is om alert te blijven".

Volgens Schoof waren er tientallen incidenten bij islamitische gebedshuizen het afgelopen jaar. De daders lijken vooral uit rechts-extremistische hoek te komen. De dreiging is echter niet zo groot dat vanuit de rijksoverheid extra maatregelen nodig zijn. ,,Tegelijkertijd hebben we aan gemeentebesturen en moskeeën wel extra alertheid gevraagd en om extra veiligheidsmaatregelen te nemen."

Tips

Tijdens het overleg hebben de koepels een brochure met tips gekregen hoe de basisveiligheid rond moskeeën het best kan worden georganiseerd. Dat moet zorgen dat mensen het gevoel krijgen dat ze veilig naar de moskee kunnen gaan, aldus Schoof. Er zijn geen aanwijzingen dat in Nederland aanslagen op moskeeën of andere islamitische instellingen worden voorbereid.

Directeur Marianne Vorthoren van Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond sprak van een ,,goed overleg" over de ,,grote zorgen" en ,,gevoelens van onveiligheid" die bij de gebedshuizen leven. ,,Gebeurtenissen zoals in Canada brengen dat weer extra naar boven."

Volgens haar melden moskeeën incidenten vaak ook niet. ,,Ze willen de angst niet verder voeden." Ze noemt de brochure een goed begin, maar vindt wel dat de maatregelen nu op lokaal niveau verder moeten worden uitgewerkt. ,,Het moet geen papieren werkelijkheid blijven."