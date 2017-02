Hoornse 'sadist' krijgt 12 jaar celstraf

ALKMAAR - Een 39-jarige man uit Hoorn die een 37-jarige vrouw vorig jaar twee maanden gevangen hield, chanteerde, zwaar mishandelde en gebruikte als seksslavin, moet daarvoor twaalf jaar de gevangenis in. Dit bepaalde de rechtbank in Alkmaar vrijdag. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden.

Door ANP - 3-2-2017, 13:39 (Update 3-2-2017, 13:39)

Volgens de rechtbank staat vast dat de 39-jarige Mustapha el N. de vrouw uithongerde, stelselmatig en op mensonterende wijze mishandelde, verkrachtte, bedreigde en vernederde. Dat dit grotendeels in haar eigen woning gebeurde, noemde de rechtbank ,,extra indringend". Het OM had El N. twee weken geleden al omschreven als berekenend en sadistisch. De vrouw had hem eind 2015 leren kennen via een datingsite.