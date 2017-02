Moslims waarderen solidariteitsactie

AMSTERDAM - Moslims voelen zich erg gesteund door de mensen die vrijdag tijdens het middaggebed bij moskeeën in Amsterdam en Rotterdam symbolisch toezicht hebben gehouden. ,,Dit is geweldig, we waarderen dit enorm'', zei bestuurslid Rachid Abouhrait van de Blauwe Moskee in de hoofdstad. Ook de imam stond in zijn preek stil bij het initiatief. ,,We moeten met z'n allen de gevoelens van onveiligheid wegnemen.''

Door ANP - 3-2-2017, 15:00 (Update 3-2-2017, 15:12)

Buiten voor de Blauwe Moskee in Nieuw-West hadden zich zo'n twintig sympathisanten verzameld na een oproep van het Veiligheidspact tegen Discriminatie, waarin diverse organisaties met elkaar samenwerken. ,,We willen onze solidariteit betuigen met de moslimgemeenschap naar aanleiding van de aanslag in Quebec'', zei een woordvoerder.

Ook in Rotterdam waakten mensen bij de Essalammoskee. Hier waren volgens een zegsman zo'n honderd tot honderdvijftig mensen. Ze vormden een kring rondom het gebedshuis, wat volgens hem tot hartverwarmende reacties leidde van de moslimgemeenschap in de Maasstad.

Alert en waakzaam

De moskeeën hebben na de aanslag op het gebedshuis in Quebec besloten de deuren tijdens de gezamenlijke gebeden op slot te doen. Bij de Blauwe Moskee is verder het camerasysteem afgelopen week vernieuwd. De maatregelen zijn volgens Abouhrait ,,keihard'' aangekomen. ,,Maar dit is ook een aanslag op ons.'' De moskeebezoekers zijn volgens hem bezorgd. ,,Met name de ouderen en de vrouwen, die herkenbaar zijn als moslim vanwege hun hoofddoek.'' Hoe lang de deuren dicht blijven, kan hij niet zeggen. ,,Zolang het nodig is. We blijven zeker alert en waakzaam. Dat is noodzakelijk om de bezoekers een veilig gevoel te geven.''

De imam riep de gelovigen op ook zelf niet meer te discrimineren. ,,Als we geen etnische bril meer op hebben, zijn we in staat discriminatie weg te nemen.'' Verder drukte hij ze op het hart hoop te blijven houden. ,,Door negativiteit om te zetten in positiviteit en dat uit te stralen naar de hele samenleving.''