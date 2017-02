Aardvarkentje voor Burgers'Zoo

ARNHEM - In Burgers'Zoo in Arnhem is woensdag een aardvarken geboren, maakte de dierentuin vrijdag bekend. Het is sinds 2015 de tweede keer dat een aardvarkenjong in leven blijft, nadat jaren achter elkaar pasgeboren dieren doodgingen. Burgers' is de enige dierentuin in Nederland die aardvarkens heeft.

Door ANP - 3-2-2017, 16:20 (Update 3-2-2017, 16:20)

Aardvarkens bestaan al miljoenen jaren. De zoogdieren vormen een geheel eigen familie, die onder de nu levende diersoorten geen verwanten heeft. Om die reden bestaat er een fokprogramma in dierentuinen. Burgers'Zoo coördineert dit programma voor Europa. In dierentuinen over de hele wereld wonen enkele tientallen aardvarkens.

Dierenverzorgers blijven de hele dag bij het jonge aardvarken en de moeder in de buurt. 's Nachts gaat het aardvarkentje met een verzorger mee naar huis. Dat gebeurt omdat het jong nog maar 1453 gram weegt en de moeder zo'n zestig kilo. Als een groot aardvarken op het jong gaat liggen of staan overleeft het diertje dat niet. Na vier maanden kan een aardvarkenjong voor zichzelf zorgen.