'Gemeenten voorzien hoge opkomst’

HEERHUGOWAARD - Gemeenten voorzien een hoge opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Dat blijkt uit bestellingen van stembussen en stembiljetten bij Procura BV, een van de grootste aanbieders van verkiezingsmateriaal in Nederland.

Door ANP - 4-2-2017, 8:15 (Update 4-2-2017, 8:15)

Het bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor het drukken en leveren van stempassen, kandidatenlijsten die huis aan huis verspreid worden en de stembiljetten waarop kiezers in de stemhokjes hun keuze kunnen aangeven.

De stempassen worden aan alle kiesgerechtigden geleverd en de kandidatenlijsten huis aan huis. ,,Wij nemen ongeveer de helft van die documenten voor de kiesgerechtigden voor onze rekening'', aldus Dennis Muis van Procura. Naar verwachting gaat het om iets minder dan 13 miljoen kiesgerechtigden.

Omdat lang niet alle mensen die mogen kiezen dat op verkiezingsdag ook doen, bestellen gemeenten vrijwel altijd minder stembiljetten voor in de stembureaus dan dat er potentiële kiezers zijn. ,,Normaal gesproken ligt die verhouding op ongeveer 75 procent'', aldus Muis. ,,Maar dit keer zien we dat dit percentage bij gemeenten is opgehoogd tot 90 en in veel gevallen zelfs 100.''

Ook heeft Procura flinke bestellingen binnengekregen voor extra stembussen. Muis: ,,Deels hebben ze daarmee mogelijk vooruitgelopen op de verwachting dat de stembussen eerder vol kunnen zijn omdat de stembiljetten, door de vele partijen, iets groter zijn. Maar het kan ook heel goed zijn ingegeven door de verwachting dat er meer mensen komen stemmen.''

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2012 bracht een kleine 74,6 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit, zo blijkt uit cijfers van de Kiesraad. Het was daarmee een van de laagste opkomstpercentages sinds in 1970 de opkomstplicht voor verkiezingen werd afgeschaft. Alleen in 1998 kwamen er, met een opkomstpercentage van 73,3, nog minder kiezers opdagen.