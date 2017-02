Zoektocht naar verdwenen Nederlander

VILLA DE LEYVA - Reddingswerkers zoeken in de bergen circa 100 kilometer ten noorden van de Colombiaanse hoofdstad Bogota al sinds donderdag naar een 62-jarige Nederlander. De man belde donderdagavond dat hij was verdwaald en een wond aan zijn been had.

Volgens de plaatselijke autoriteiten is hij tijdens een wandeling niet ver van Ville de Leyva verdwenen in een erg moeilijk toegankelijk en dicht begroeid gebied op een hoogte van circa 2500 meter.

Aan de zoekactie doet personeel van het natuurpark, de gemeente, de brandweer en het lokale Rode Kruis mee.