ANP Brand in woning winkelstraat Dordrecht

DORDRECHT - In de nacht van zaterdag op zondag is in een woning in de Voorstraat in Dordrecht brand uitgebroken. De brandweer, die met veel materieel erop af ging, meldt dat een persoon uit de woning is gehaald.

Door ANP - 5-2-2017, 1:21 (Update 5-2-2017, 1:21)

De brand was ontstaan in de vloer tussen twee verdiepingen van de woning aan de winkelstraat.