ANP Komenden nachten kans op gladheid

AMSTERDAM - De komenden nachten kan het lokaal glad worden. Na ruim een week met zacht weer duikelen de temperaturen weer omlaag. Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag kan er op grote schaal gladheid ontstaan door bevriezing en vooral in het noorden en oosten mogelijk lichte sneeuwval, meldt Weeronline zondag.

Door ANP - 5-2-2017, 8:22 (Update 5-2-2017, 8:22)

Later in de week daalt de temperatuur in de nachten naar min 3 tot min 8 graden. De lucht wordt dan droger waardoor de kans op gladheid afneemt. Volgend weekeinde kan er volgens het meteorologisch bureau waarschijnlijk weer geschaatst worden op ondergelopen weilanden.