Amsterdamse (93) overlijdt na brand in keuken

ANP Amsterdamse (93) overlijdt na brand in keuken

AMSTERDAM - Een 93-jarige Amsterdamse is zondag in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van de verwondingen die ze opliep bij een brand in haar woning. Volgens de brandweer stond de bejaarde vrouw bij het fornuis in de keuken van haar woning aan de Marnixstraat toen ze tijdens het zetten van thee heet water over zich heen kreeg. Daarna heeft haar kleding vlam gevat.

Door ANP - 5-2-2017, 13:19 (Update 5-2-2017, 13:25)

Ze werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.