Lid van Satudarah aangehouden bij ruzie

APPINGEDAM - Bij een vechtpartij in een café in Appingedam is in de nacht van zaterdag op zondag en 24-jarig lid van motorclub Satudarah aangehouden. Volgens de politie werden bij de ruzie een man van achttien en een van 21 mishandeld. Beide bewoners van Appingedam liepen verwondingen aan hun gezicht op. Ook sneuvelde er een ruit van het café.

5-2-2017

Het lid van de motorclub werd samen met twee mannen van twintig en 24 aangehouden. Hij verzette zich hevig. De twintigjarige verdachte probeerde agenten bij zijn arrestatie te trappen. De politie moest pepperspray gebruiken om de mannen onder controle te krijgen.

De verdachten zitten vast en worden gehoord. De politie sluit meer aanhoudingen en aangiftes niet uit.