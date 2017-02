Lady Gaga naar Ziggo Dome

AMSTERDAM - Lady Gaga staat op dinsdag 3 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert maakt deel uit van haar Joanne World Tour, die maandag is aangekondigd.

Door ANP - 6-2-2017, 10:34 (Update 6-2-2017, 10:34)

De populaire Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Poker face en Just dance, trad zondag op tijdens de Super Bowl. Met meer dan dertig miljoen verkochte albums en 150 miljoen verkochte singles is ze een van de bestverkopende artiesten aller tijden.

De wereldtournee begint op 1 augustus in het Canadese Vancouver. De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome begint maandag 13 februari.