ANP Moeder Amanda Todd bij proces Aydin C.

AMSTERDAM - De Canadese Carol Todd heeft zich maandagmorgen bij de rechtbank in Amsterdam gemeld om het strafproces tegen Aydin C. bij te wonen. Haar dochter Amanda zou een van de slachtoffers van de vermeende cyberchanteur zijn geweest. De tiener pleegde in 2012 na vier jaar digitale stalking op vijftienjarige leeftijd zelfmoord, kort nadat ze een noodkreet op internet had geplaatst.

Door ANP - 6-2-2017, 10:39 (Update 6-2-2017, 10:39)

Maandag is de vijfde dag van het proces tegen C. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de Tilburger (38) onder meer van de afpersing van 34 minderjarige meisjes en vijf homoseksuele mannen, die hij onder valse aliassen eerst tot seksuele handelingen voor de webcam had verleid. De strafeis in de zaak valt donderdag.

C. wordt in Nederland niet vervolgd in de zaak-Todd. Canada wil dat zelf doen en heeft om zijn uitlevering gevraagd, iets waarover de Hoge Raad zich nog moet uitspreken. Carol Todd woont het proces bij om C. ,,in de ogen te kunnen kijken en om andere slachtoffers een hart onder de riem te steken", zei ze vrijdag op de Canadese zender CBC. Ze haalde via crowdfunding geld voor de reis op en arriveerde afgelopen weekeinde in ons land.