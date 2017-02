Koning beschermheer expositie over renaissance

ANP Koning beschermheer expositie over renaissance

ENSCHEDE - Koning Willem-Alexander is beschermheer van de expositie In het hart van de renaissance in Rijksmuseum Twenthe. De tentoonstelling, die zaterdag opent, toont werk van Italiaanse meesters als Rafaël, Titiaan, Tintoretto en Bellini.

Door ANP - 6-2-2017, 10:54 (Update 6-2-2017, 10:54)

Volgens een woordvoerster van het museum geeft de koning hiermee aan dat hij de tentoonstelling belangrijk vindt. Hij is niet bij de opening aanwezig. Ook de Italiaanse president Sergio Mattarella heeft zich als beschermheer verbonden aan de expositie.

De collectie is afkomstig uit de Pinacoteca Tosio Martinengo in het Italiaanse Brescia. Te zien zijn 45 topstukken uit de zestiende eeuw. Naast het werk van de beroemde schilders uit Rome en Venetië maken ook schilderijen van minder bekende kunstenaars uit de Noord-Italiaanse renaissance deel uit van de tentoonstelling, die tot en met 18 juni duurt.