Klaas Otto vrij met enkelband

ANP Klaas Otto vrij met enkelband

BREDA - Oprichter en oud-'generaal' van motorclub No Surrender Klaas Otto komt volgende week maandag weer vrij. De rechtbank in Breda heeft maandag het voorarrest van de Brabander geschorst, op voorwaarde dat hij een enkelband draagt.

Door ANP - 6-2-2017, 16:37 (Update 6-2-2017, 16:54)

Op die manier kan in de gaten worden gehouden dat hij geen contact opneemt met de mensen die aangifte tegen hem deden of met getuigen. De man uit Bergen op Zoom wordt verdacht van afpersing en witwassen. Mensen moeten daarover nog door de onderzoeksrechter worden gehoord. Otto mag geen contact met hen opnemen, heeft huisarrest, mag niet naar het buitenland en heeft een meldplicht. De rechtbank: ,,Realiseert u zich dat u maar één kans krijgt.''

Otto zou enkele zakenpartners voor onder meer veel geld, auto’s en een speedboot hebben afgeperst. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie met zo veel dreiging en geweld dat getuigen bang zijn te verklaren en degenenen die dat wel deden, vrezen voor hun leven. Onder de mannen die zijn afgeperst is ook Joop M. Die is begin deze maand in België tot acht jaar cel veroordeeld vanwege een poging tot moord op Otto. Hij schoot hem in Poppel in de schouder.

Klachten

Klaas Otto heeft sinds juli vorig jaar vastgezeten in het huis van bewaring in Middelburg. Hij heeft veel geklaagd over het regime van zijn detentie. Vanwege de risico-inschatting rondom zijn persoon zou het zwaarder zijn dan voor andere gedetineerden. Volgens de rechtbank ,,woog zijn persoonlijke belang nu zwaarder dan het belang van de maatschappij om hem vast te houden''.

De rechtbank wil de zaak in september inhoudelijk behandelen.