Moeder Amanda Todd wil hele verhaal horen

ANP Moeder Amanda Todd wil hele verhaal horen

AMSTERDAM - ,,Ik zou willen dat hij veel meer zou spreken in de rechtszaal'', dat zei de Canadese Carol Todd maandag nadat ze in de rechtbank in Amsterdam een dag het strafproces tegen Aydin C. had bijgewoond.

Door ANP - 6-2-2017, 17:44 (Update 6-2-2017, 17:44)

Todds dochter Amanda zou een van de slachtoffers van de vermeende cyberchanteur zijn geweest. De tiener pleegde in 2012 na vier jaar digitale stalking op vijftienjarige leeftijd zelfmoord, kort nadat ze een noodkreet op internet had geplaatst.

,,Ik zou willen dat hij zijn versie van het verhaal vertelt'', stelde Carol Todd. Het verbaast haar dat hij zwijgt en het woord aan zijn advocaat overlaat. ,,We moeten wachten op wat zijn advocaat te zeggen heeft. We weten niet hoe zijn brein werkt, waar hij mee komt.''

Medelijden

Boos is Carol Todd niet op Aydin C., de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van haar dochter. Zij zegt dat ze waarschijnlijk de minst boze persoon is in deze zaak. ,,Ik voel verdriet en heb medelijden met iemand die zulk gedrag moet tonen om zich beter te voelen.'' En: ,,Ik had hem alleen op rechtbanktekeningen gezien. Toen ik hem vanochtend zag, vond ik hem er hetzelfde uitzien maar toch anders.''

Carol Todd is om meerdere redenen in Nederland. Zij wil zich emotioneel voorbereiden op het proces in haar eigen land. Canada wil C. namelijk apart berechten in de zaak van Amanda Todd. ,,De rechtszaak in Canada zal Amanda's zaak zijn. Dat is emotioneler. Dit geeft me de tijd me voor te bereiden op hoe ik me voel, wat ik denk en wat ik kan doen.''

Verder wil ze de boodschap van haar overleden dochter uitdragen ,,om de wereld beter te maken''. Ze wil iedereen waarschuwen wat er kan gebeuren als je slachtoffer wordt van cyberpesten en wijzen op het belang van veiligheid online en andere getroffen families in deze rechtszaak steunen. ,,Ik heb mijn dochter verloren, ze is hier niet meer. Maar ze zou willen dat anderen weten hoe ze zich beter kunnen beschermen, zodat zij niet hoeven te doorstaan wat zij heeft doorstaan.''