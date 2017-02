Scholen kiezen vaker voor andere eindtoets

Scholen kiezen vaker voor andere eindtoets

DEN HAAG - Er gaan dit jaar flink minder basisscholieren de eindtoets van het Cito maken, meldt de Algemene Onderwijsbond op basis van voorlopige cijfers. In april buigen zich volgens deze organisatie ruim 107.000 leerlingen zich over de Cito-toets. Dat is circa 60 procent van het totaal aantal achtstegroepers dat aan een eindtoets moet geloven. In 2015 maakte nog 86 procent van zulke kinderen de Cito-test.

Door ANP - 6-2-2017, 18:59 (Update 6-2-2017, 18:59)

Scholen mogen voor andere toetsen kiezen, als die tenminste zijn goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. De zogenoemde IEP Eindtoets en de ROUTE8-toets worden inmiddels volgens de bond steeds vaker aan de scholieren voorgelegd. Het aantal leerlingen dat aan de IEP-toets moet, is vergeleken met 2015 verzesvoudigd (naar 45.000). Ook de ROUTE8-toets wordt populairder. In 2015 maakten bijna 3500 kinderen deze test, dit jaar zijn het er al vijf keer zoveel.