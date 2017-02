Dertien Koerden in vrachtauto op A27

ANP Dertien Koerden in vrachtauto op A27

HANK - In een vrachtwagen op de A27 bij Hank heeft de politie maandag dertien Koerden aangetroffen. De politie laat weten dat het gaat om twee gezinnen. De twee Spaanse vrachtwagenchauffeurs zijn aangehouden en de vreemdelingenpolitie onderzoekt de zaak, aldus een woordvoerder.

Door ANP - 6-2-2017, 19:13 (Update 6-2-2017, 19:13)

Het gebeurt de laatste tijd vaker dat op en rond de snelwegen in het zuiden verstekelingen worden aangetroffen in vrachtwagens. In twee gevallen werden vorige maand vluchtelingen aangetroffen die stiekem in het laadruim waren gekropen en dachten dat ze op weg waren naar Engeland.