StemWijzer wordt veel gebruikt

DEN HAAG - De site van de StemWijzer is maandag op de eerste dag al vaak geraadpleegd. Ondanks een wat kwakkelende start met technische problemen, was de StemWijzer 's avonds omstreeks 21.30 uur al 200.000 keer om advies gevraagd.

Door ANP - 6-2-2017, 22:03 (Update 6-2-2017, 22:03)

De StemWijzer is sinds maandagmiddag in de lucht om mensen te helpen kiezen uit alle politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Kort na de lancering was de site slecht bereikbaar door technische problemen. Na 17 uur waren deze problemen verholpen en ging het als een speer, zei een woordvoerster.

In 2012 trok de StemWijzer in de aanloop naar de verkiezingen 4,8 miljoen bezoekers. Toen werden er pas na 24 uur 200.000 bezoeken geteld.