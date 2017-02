De Hef in Rotterdam weer compleet

ANP De Hef in Rotterdam weer compleet

ROTTERDAM - De historische spoorbrug De Hef in Rotterdam is na twee jaar van renovatie en groot onderhoud weer compleet. Dinsdag wordt het beweegbare middendeel (het val) teruggeplaatst in De Hef.

Door ANP - 7-2-2017, 3:01 (Update 7-2-2017, 3:01)

Rond 8.00 uur wordt het val gereed gelegd om tussen de torens te kunnen worden geschoven. Een uur later wordt het 55 meter lange en 9 meter brede brugdeel teruggeplaatst. Wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte) bezegelt rond 9.00 uur de terugkeer met een ceremonie.

Met het terugplaatsen heeft de monumentale brug in de Koningshaven, die Rotterdam-Zuid met het Noordereiland verbindt, zijn betekenis als stedelijk icoon terug. De Koningshavenbrug, zoals de hefbrug officieel heet, is een Rijksmonument.

Het afgelopen jaar zijn de oude verflagen verwijderd. Aansluitend heeft de brug drie nieuwe verflagen gekregen in de oorspronkelijke mosgroene kleur NS 116, zoals door de Rotterdamse gemeenteraad is besloten.

De Hef is gebouwd tussen 1925 en 1927. Tot 1993 reden er treinen over deze brug. Sinds de opening van de Willemsspoortunnel doet de brug geen dienst meer voor het treinverkeer.