Eredoctoraat voor Gauck

MAASTRICHT - Scheidend bondspresident van Duitsland Joachim Gauck ontvangt dinsdag een eredoctoraat van de Universiteit Maastricht. De instelling wil hem eren voor zijn waardige en kenmerkende rol in de hedendaagse Duitse geschiedenis.

Door ANP - 7-2-2017, 5:12 (Update 7-2-2017, 5:12)

De universiteit kwam ertoe omdat Gauck (77), zoals bondskanselier Angela Merkel het formuleerde, een ,,onvermoeibare voorvechter van vrijheid, democratie en recht'' is. Daarbij staat zijn pro-Europese signatuur de universiteitsraad erg aan.

Prinses Beatrix is bij de verlening van het eredoctoraat aanwezig. Ze is van speciale betekenis voor Gauck, zo bleek recent tijdens een gesprek met journalisten. De NRC noteerde hoe Gauck zich herinnerde hoe hij door haar werd uitgenodigd voor Bevrijdingsdag 2012: ,,Ik heb die dag overlevenden van Duitse concentratiekampen ontmoet, die naar me hebben geluisterd, mijn woorden en mijn houding hebben begrepen, die mij omhelsden en aan hun hart drukten. Slachtoffers van de Duitse wreedheid, die in de Duitse bondspresident een andere Duitser uit een ander Duitsland zagen. De deur daar naartoe heeft koningin Beatrix voor mij geopend.''