VVD: 2 miljard voor verpleeghuizen

ANP VVD: 2 miljard voor verpleeghuizen

DEN HAAG - De VVD wil twee miljard euro beschikbaar stellen voor beter zorg in verpleeghuizen. Dat zegt premier Rutte in een interview met het AD. Twee miljard is ook het bedrag waarvoor Hugo Borst en Carin Gaemers pleitten in hun manifest Scherp op Ouderenzorg.

Door ANP - 7-2-2017, 5:13 (Update 7-2-2017, 5:13)

Verpleeghuizen moeten aangeven waaraan ze het willen besteden. Voor ieder verpleeghuis zal dat anders zijn, zegt Rutte . ,,Dat geld moet natuurlijk niet naar een lease-auto voor de directeur."

Het huidige kabinet heeft al 100 miljoen uitgetrokken voor betere ouderenzorg in verpleeghuizen. Alle partijen in de Kamer schaarden zich eind vorig jaar achter een voorstel van de PVV, die wil dat staatssecretaris Martin van Rijn alle punten in het manifest volgt.