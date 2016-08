Nieuwe brug over Bosporus geopend

ANP Nieuwe brug over Bosporus geopend

ISTANBUL - In de Turkse stad Istanbul is vrijdag een nieuwe brug geopend die over de Bosporus leidt. Net als de andere twee bruggen over de zeestraat verbindt de Yavuz Sultan Selim-brug Azië en Europa. Er is drie jaar aan de brug gebouwd.

Door ANP - 26-8-2016, 17:51 (Update 26-8-2016, 17:51)

Op de andere twee bruggen over de Bosporus staan veel files, die door de opening van brug moeten afnemen. De vierbaansbrug is 2100 meter lang en bijna zestig meter breed. Ook zijn twee treinsporen aangelegd. De Turkse president Tayyip Erdogan was bij de opening aanwezig.

De nieuwe brug maakt deel uit van een omvangrijk infrastructuurproject ter waarde van meer dan 170 miljard euro, dat drie jaar geleden werd aangekondigd door Erdogan. Ook een enorm nieuw vliegveld in Istanbul en de aanleg van een groot kanaal maken deel uit van de bouwplannen.