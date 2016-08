Man vervangt glijmiddel met zuur in seksclub

SYDNEY - Een man in Australië is gearresteerd nadat hij in een seksclub in Sydney een pomp met glijmiddel voor de bezoekers had gevuld met zoutzuur. Omdat er eerder met de pompjes was geknoeid waren er alarmen geïnstalleerd en werd de daad van de man opgemerkt voordat iemand gewond raakte, meldt dagblad The Daily Telegraph.

Door ANP - 29-8-2016, 14:25 (Update 29-8-2016, 14:30)

De clièntele van club Aarows bestaat voornamelijk uit homo- en biseksuelen, maar volgens een politiewoordvoerder is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het om een haatmisdaad gaat.

De 62-jarige verdachte is onder meer vergiftiging met verminking als doel ten laste gelegd. Hij is voorlopig op vrije voeten gesteld en moet volgende maand voor de rechter verschijnen.

Een van de bezoekers van de club noemde het handelen van de man ,,ziek''. ,,Zoutzuur is niet bepaald het beste soort spul om mee te spelen.''