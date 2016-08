Kremlin 'eist' dood IS-kopstuk nu ook op

MOSKOU - Na de VS heeft nu ook Rusland verklaard dat het een aanval heeft uitgevoerd op de belangrijke IS-leider Abu Muhammad al-Adnani. Die kwam dinsdag om het leven in Syrië. Het Kremlin ,,eiste'' het levenseinde van het kopstuk van islamitische Staat woensdag officieel op.

Volgens het Russische ministerie van Defensie was al-Adnani een van de ongeveer veertig militanten die werden uitgeschakeld door de luchtaanvallen op de plaats Maaratat-Umm Khaush in de provincie Aleppo.

Washington meldde dinsdag dat het een gerichte luchtaanval had uitgevoerd op de tweede man van de terreurbeweging. Dat zou zijn gebeurd in de plaats al-Bab, eveneens in de provincie Aleppo. De VS hielden echter in het midden of al-Adnani daarbij ook was gedood.

Het aan IS gelieerde persbureau Amaq maakte de dood van al-Adnani dinsdag als eerste bekend maar meldde er niet bij hoe hij om het leven was gekomen.