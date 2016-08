Braziliaanse president Dilma Rousseff afgezet

BRASILIA - De Braziliaanse president Dilma Rousseff is woensdag afgezet. De Senaat besloot daartoe omdat Rousseff met begrotingscijfers zou hebben gesjoemeld. Van de 81 senatoren stemden er 61 voor afzetting en twintig tegen. Dat is ruimschoots meer dan de tweederdemeerderheid die was vereist.

Door ANP - 31-8-2016, 18:44 (Update 31-8-2016, 18:44)

Het hogerhuis had de president in mei al geschorst. Haar vicepresident, Michel Temer, nam sindsdien voor haar waar. Temer mag nu haar ambtstermijn, die nog loopt tot eind 2018, uitdienen. Rousseff kan tegen het besluit van de Senaat nog beroep aantekenen bij het Hooggerechtshof. Dat zag tot nu toe echter geen bezwaar tegen de afzettingsprocedure.