Veel doden door bizar verkeersongeluk Tunesië

FOUSSANA - Door een bizar verkeersongeluk in Foussana, een stad in het westen van Tunesië, zijn woensdag ten minste vijftien mensen om het leven gekomen.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er ook nog ongeveer zeventig gewonden gevallen.

Een vrachtwagen geladen met cement knalde, vermoedelijk doordat de remmen dienst weigerden, tegen een bus aan.

Door de crash viel bovendien een elektriciteitsmast om, boven op een rij auto's.

Vijftien voertuigen gingen in vlammen op. De plaats des onheils in de provincie Kasserine was erg druk door de wekelijkse markt.